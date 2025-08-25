Ucrania atacó con drones una terminal de gas rusa

La empresa Rosenergoatom comunicó que, pasada la medianoche, un dron fue interceptado por las defensas antiaéreas cerca de la planta nuclear. El aparato explotó al caer, dañando un transformador auxiliar y generando un incendio que fue controlado rápidamente, sin causar víctimas.

Como consecuencia, una de las unidades de la central debió reducir su carga al 50%. Rosenergoatom aseguró que los niveles de radiación permanecieron estables. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, indicó que durante la noche se derribaron 95 drones ucranianos en distintas regiones del país, incluyendo Kursk. Esa cartera también anunció avances militares en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde las fuerzas rusas tomaron la localidad de Filiya, próxima a Dachnoe, conquistada en julio.

En este contexto de escalada militar, el presidente Zelensky dirigió un mensaje a la nación con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, en el que destacó la unidad de los ucranianos y la aspiración a una paz justa y duradera.