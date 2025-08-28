León XIV volvió a pedir por la paz en Franja de Gaza

Al final de su audiencia general, el Papa León XIV pidió este miércoles que las partes y la comunidad internacional se comprometan “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”. El Sumo Pontífice estadounidense imploró “para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario”. Asimismo, subrayó “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Por lo pronto, el ejército de Israel sigue intensificando sus ataques presionando aún más a la población en Gaza. Vale recordar, que el pasado martes, decenas de miles de manifestantes se congregaron en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra y un acuerdo para liberar a los rehenes en manos de Hamás.