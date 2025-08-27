Australia acusó a Irán de ataques antisemitas

Australia ha expulsado al embajador de Irán, Ahmad Sadeghi, después de acusar a ese país de estar detrás de ataques incendiarios antisemitas perpetrados en Melbourne y Sidney. Los servicios de inteligencia llegaron a la “conclusión profundamente inquietante” de que Teherán dirigió al menos dos ataques antisemitas, aseguró el primer ministro australiano, Anthony Albanese. Según el gobernante, Teherán estuvo detrás de un ataque incendiario en octubre del año pasado contra una cafetería kosher, el Lewis Continental Cafe, en el suburbio de Bondi, en Sidney, y también dirigió un ataque contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, en diciembre de ese mismo año.

“Se trata de actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano”, dijo Albanese. “Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable”, añadió. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, negó las acusaciones y prometió una “reacción recíproca” a cualquier medida australiana. “Rechazamos totalmente la acusación que se ha formulado”, declaró Baqai en una conferencia de prensa semanal. Tras las acusaciones de Australia, el país declaró “persona no grata” al embajador iraní y le ordenó, junto a otros tres funcionarios, abandonar el país en un plazo de siete días.

Al mismo tiempo, Canberra suspendió las actividades de la embajada en Teherán. Ante esto, el primer ministro añadió que “todos los diplomáticos australianos se encuentran a salvo en un tercer país”. Por último, Australia legislará para incluir a los Guardianes Revolucionarios, el ejército ideológico de la República Islámica, en la lista de organizaciones terroristas.