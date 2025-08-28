En las últimas horas se produjo un nuevo tiroteo en una escuela en Estados Unidos, dejando un saldo fatal de tres muertos, incluídos dos niños. El restante fallecido resultó ser el agresor. Además, 17 personas terminaron con heridas, 14 de ellas niños, donde dos de los menores se encuentran en estado de gravedad, detallaron las autoridades. “Dos niños pequeños, de ocho y 10 años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico”, explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara. El colegio católico está ubicado en el sur de Minneapolis.

El lugar donde ocurrieron los hechos alberga una escuela primaria con estudiantes desde preescolar hasta octavo grado. Según se indicó, los niños se encontraban en una misa cuando comenzó el tiroteo. Fuentes policiales comunicaron sobre el suceso que un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos. Hace solo tres días, habían sido retomadas las clases en el lugar tras las vacaciones de mitad de año. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó en una publicación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está monitoreando la situación y que se comunicó con las autoridades locales. “Rezo por nuestros alumnos y profesores, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, declaró el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una publicación en Truth Social que había sido informado sobre el trágico tiroteo y que la Casa Blanca sigue monitoreando la situación. Este es el más reciente de una serie de tiroteos letales en la ciudad en menos de 24 horas, ya que el martes una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo frente a una escuela secundaria. Como si fuera poco, horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la urbe.