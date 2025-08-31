Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

El primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi, murió bajo los escombros tras un bombardeo israelí que también alcanzó a otros miembros del gabinete hutí.

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la operación y advirtieron que continuarán con los ataques “contra todas las amenazas a los civiles israelíes”.

La ofensiva fue presentada como un golpe quirúrgico contra “altos funcionarios responsables del uso de la fuerza y de acciones terroristas contra Israel”. Sin embargo, la magnitud del ataque y su impacto aceleran la escalada militar que viene sacudiendo a la región.

Al-Rahawi, designado primer ministro en agosto de 2024, encabezaba el gobierno rebelde que en los últimos meses intensificó el lanzamiento de misiles hacia Israel en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza.