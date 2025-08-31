Conmoción en Ucrania por el asesinato de un diputado

El diputado ucraniano Andri Parubi, exportavoz del Parlamento, fue asesinado a tiros en la ciudad de Leópolis, Ucrania. Según la Policía, el político murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la noticia en un comunicado oficial y expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

“El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko; y el fiscal general, Ruslan Kravchenko, acaban de informar sobre el horrendo asesinato en Lviv (Leópolis). Andriy Parubiy fue asesinado. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos”, escribió Zelenski en su cuenta en la red social X.

Además, el presidente siguió: “En la investigación y búsqueda del asesino se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios”.

De acuerdo con testigos del crimen, un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica y le disparó en repetidas ocasiones. La prensa ucraniana informó que recibió cinco impactos, y en la escena del hecho se hallaron siete casquillos.

El parte oficial de la Policía ucraniana sostuvo que “los grupos de investigación y operativos del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional y la Policía de la Región de Lviv, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros organismos pertinentes participan en la divulgación e investigación”.

Y precisaron: “Hoy (por ayer), alrededor del mediodía, el número 102 recibió un informe sobre un tiroteo en el distrito de Sykhiv de Lviv (Leópolis). Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima falleció en el acto. Se estableció que el fallecido era una conocida figura pública y política nacida en 1971”.

Parubiy había participado en los recientes movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la “Revolución Naranja” de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.