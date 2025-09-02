Ucrania: detuvieron a un sospechoso por el asesinato del expresidente del Parlamento

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el día de ayer la detención de una persona sospechosa del asesinato de Andriy Parubiy, figura de la revolución proeuropea del Maidán y expresidente del Parlamento ucraniano. “El sospechoso ya prestó declaración inicial. Se están llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar todas las circunstancias de este asesinato. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Fiscalía están actuando con la mayor eficiencia posible”, destacó Zelenski. El sospechoso fue arrestado en la región de Jmelnitski, ubicada entre Lviv y Kiev, tras una operación en la que participaron decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. “Hay una pista rusa en este asunto”, afirmó por su parte el jefe de la Policía ucraniana, Ivan Vyguivsky.