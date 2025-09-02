Reino Unido atraviesa el verano más caluroso de su historia

El verano en Reino Unido viene siendo el más caluroso registrado en la historia del país desde que comenzaron los registros en 1884, anunció el Servicio Meteorológico Nacional. Con una temperatura media de 16,10°C entre el 1 de junio y el 31 de agosto, el verano británico de este año superó el anterior récord de 15,76, documentado en 2018. Este año también se contabilizaron cuatro olas de calor y una temperatura máxima de 35,8°C, registrada el 1 de julio en Kent, en el sudeste de Inglaterra. “El calor persistente de este año fue impulsado por una combinación de factores, incluyendo el predominio de sistemas de alta presión, mares inusualmente cálidos alrededor de Reino Unido y suelos secos tras la primavera. Estas condiciones han creado un entorno donde el calor se acumula rápidamente y permanece, con temperaturas máximas y mínimas considerablemente por encima del promedio”, precisaron los expertos.