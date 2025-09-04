Putin estaría dispuesto a reunirse con Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su visita a China por la conmemoración del 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, indicó que estaría dispuesto a reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para llegar a nuevos acuerdos de paz, aunque advirtió que ese accionar tenga sentido. “Si la reunión con Zelenski está bien preparada, entonces estoy listo para reunirme, ¿pero tiene algún sentido reunirme con él?”, sostuvo el líder ruso. Además, el líder del Kremlin se refirió a las regiones ucranianas que Moscú le quitó a su vecino país, al asegurar que su gobierno “no reclama territorios”, sino “derechos de la gente”, en alusión a las poblaciones que habitan esos lugares. Las declaraciones llegan en un contexto con una nueva avanzada del ejército ruso sobre Ucrania. En las últimas horas, importantes ataques dejaron sin electricidad a cientos de hogares en el país. “Tres misiles y 69 drones de ataque impactaron en 14 lugares, y los restos de los proyectiles derribados cayeron en otros lugares”, indicaron las fuerzas ucranianas.