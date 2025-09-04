Maduro acusó a Estados Unidos de querer su petróleo

El gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, atribuyó el despliegue naval estadounidense cerca de sus aguas, que luego pasó al ataque de una embarcación venezolana dejando 11 fallecidos, a la ambición de apropiarse de los recursos naturales de su país. “Vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes”, sostuvo el mandatario venezolano.

Luego del ataque de Estados Unidos, por lo pronto no pareciera haber una gran respuesta por parte de Venezuela, más allá de lo verbal, y parece que intentan bajar la tensión tras restar crédito a las imágenes del ataque difundidas por Washington.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump expuso que el despliegue de buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, busca frenar el paso de drogas hacia el territorio estadounidense, al apuntar de forma directa al cartel de los Soles, grupo que vincula con la Administración de Maduro. Caracas negó los presuntos nexos desde el comienzo, al igual que otros líderes políticos de la región, que reaccionaron entre la condena y el rechazo a las acciones de la primera potencia.

Según Estados Unidos, la embarcación atacada transportaba “cantidades masivas de drogas”, donde “Venezuela ha actuado de forma muy inapropiada”. Ante esto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que las operaciones militares contra los cárteles continuarán. Las palabras de Hegseth parecieron advertir la preparación del terreno para una campaña militar sostenida en la región. “Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en barcos, porque esta es una misión muy seria para nosotros y no se detendrá con este simple ataque”, sostuvo el político. Además, agregó que “cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte”. Ante ser consultado sobre el accionar del ataque, el secretario de Defensa se negó a proporcionar detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación contra la embarcación.