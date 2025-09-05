El Papa León XIV pidió al presidente de Israel un alto el fuego en Gaza

El Papa León XIV se reunió ayer con el presidente israelí Isaac Herzog en un intento de diálogo después de semanas de tensión, especialmente por las críticas del papa a la ofensiva israelí en Gaza.

El Vaticano reafirmó que la única solución sostenible es la creación de dos Estados. Cabe recordar que la Santa Sede mantiene relaciones con Israel desde 1993 y reconoció al Estado de Palestina en 2015.

“Se ha esperado una pronta reanudación de las negociaciones para que, con disponibilidad y decisiones valientes, así como con el apoyo de la comunidad internacional, se pueda obtener la liberación de todos los rehenes”, indicó la Santa Sede en un comunicado divulgado más de cuatro horas después de la audiencia.

“Unas negociaciones que también permitan alcanzar con urgencia un cese al fuego permanente, facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de los dos pueblos”, agregó.