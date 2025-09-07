El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza

El Ejército israelí instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una “zona humanitaria” en el sur, previo a la ofensiva terrestre anunciada para tomar la localidad, la más poblada del territorio palestino.

El coronel israelí Avichay Adraee hizo el llamado a través de X (exTwitter), donde hizo una “advertencia urgente a los residentes” de cuatro bloques del edificio Al-Ru’ya y demás tiendas de campaña.

“Las FDI atacarán el edificio en un futuro próximo debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o al lado del mismo. Por su seguridad, se ven obligados a evacuar el edificio inmediatamente al sur, hacia la zona humanitaria en Mawasi Khan Yunis”, detalló.

Vale resaltar que en el día de ayer Israel bombardeó otro edificio de gran altura, alegando que era “utilizado por Hamás” y que el grupo había “establecido infraestructura subterránea” en sus alrededores. Se trata del segundo edificio de gran altura bombardeado en las últimas 24 horas.

Según el comunicado militar israelí, “terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”.

Asimismo, las autoridades israelíes anunciaron la creación de una nueva zona humanitaria en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese a que ya está abarrotada de desplazados gazatíes.

Según el Ejército israelí, la nueva área “incluye infraestructura humanitaria vital, como hospitales de campaña, tuberías de agua e instalaciones de desalinización”, además del suministro continuo de alimentos, medicamentos y suministros médicos coordinados con la comunidad internacional.

La ONU estima que en esta zona viven cerca de un millón de personas y advirtió sobre un “desastre” si la ofensiva se amplía.

El llamado a evacuar fue tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado viernes sobre que mantiene conversaciones “muy profundas” con Hamás.

“Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos’”, expresó Trump ante la prensa.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, que el próximo mes cumplirá dos años, el número de muertos palestinos asciende a 64.368 y la de heridos a 162.367, la mayoría con amputaciones y lesiones de por vida.