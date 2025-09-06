Impactante choque múltiple en Perú dejó al menos 14 heridos

Un impactante accidente de tránsito involucró a 14 vehículos y dejó decenas de heridos en la provincia de Huaral, en la región Lima. La Variante de Pasamayo, conocida por su alta peligrosidad, fue el escenario del siniestro, en una zona caracterizada por la densa niebla y las curvas pronunciadas que dificultan la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

La Policía de Carreteras, junto con equipos de rescate y ambulancias, se movilizaron para atender a los heridos y retirar los vehículos siniestrados.

Testigos relataron momentos de pánico, ya que algunos pasajeros descendieron de los vehículos y caminaron sobre la vía, aumentando el riesgo de nuevos accidentes.

De acuerdo con autoridades viales, la vía de Pasamayo es catalogada como una de las más peligrosas del país.

En el Perú, la siniestralidad vial figura entre las problemáticas más recurrentes en carreteras interprovinciales.