Israel destruyó el 90 por ciento de las construcciones de la Franja de Gaza

El 90 por ciento de las construcciones de la Franja de Gaza están destruidas tras 701 días de agresión israelí, con pérdidas estimadas de unos 68.000 millones de dólares, denunciaron autoridades palestinas, que también informaron que las fuerzas de Tel Aviv controlan más del 80 por ciento del territorio de la franja.

El ejército israelí destruyó un segundo gran edificio de viviendas en la ciudad de Gaza, luego de conminar a los habitantes a evacuar y trasladarse a la “zona humanitaria” que designó en Jan Yunis (sur), como parte del recrudecimiento de su ofensiva militar. “A partir de ahora, y con el fin de facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria”, anunció en redes sociales el vocero del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee; mientras, en un comunicado, Israel proporcionó un mapa que muestra la zona de Jan Yunis que abarca el área humanitaria, incluyendo la manzana donde se encuentra el hospital Nasser.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que el ataque contra el multifamiliar se debió a que “los terroristas de Hamas instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de sus tropas en la zona”. Al menos 68 palestinos fueron asesinados por Tel Aviv en las pasadas 24 horas, que se suman a los 64 mil 368 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza; en tanto, el número de fallecidos por inanición ascendió a 382, anunció el ministerio de Salud del enclave.

En este contexto, Sara, una madre gazatí, relató la dificultad adicional que enfrentan las personas sordas para sobrevivir en medio de la guerra. Cada bomba israelí que cae sobre Gaza le recuerda a Hu-ssein, su hijo sordo y mudo.

“Sentí un dolor inmenso al enterrar a mi hijo, y no quiero volver a vivirlo con los otros tres. Todos son sordos y corren peligro en una guerra donde no hay ningún lugar seguro donde refugiarse”. Hussein salió de su tienda con una olla para traer comida. Fue asesinado cuando los soldados israelíes dispararon contra la multitud hambrienta; no pudo darse cuenta del peligro y murió en la línea de fuego.

Por otra parte, en medio de la hambruna declarada en el enclave, más de 7 mil niños menores de cinco años fueron incorporados a programas de recuperación por desnutrición aguda en clínicas administradas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Gaza en las dos pasadas semanas.