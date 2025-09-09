Lula salió al cruce de Estados Unidos por su presencia en el Caribe

Lula da Silva, presidente de Brasil, criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, durante una cumbre virtual de los Brics celebrada el día de ayer. “La presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia mundial en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región”, sostuvo el mandatario. Lula recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde la firma en 1968 del Tratado de Tlatelolco, que consagró la prohibición del uso de armas nucleares en la región. En su intervención en la cumbre virtual, Lula también instó a los Brics a seguir defendiendo el multilateralismo “con una sola voz” en los foros internacionales y, en especial, en la ONU.