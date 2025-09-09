En la jornada pasada, el Parlamento de Francia destituyó al primer ministro, François Bayrou, luego de que 364 diputados le negaran el voto de confianza. “La Asamblea Nacional no aprobó la declaración de política general. El primer ministro debe presentar su dimisión al presidente de la República”, declaró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.

De esta manera, Bayrou, el primer primer ministro en la historia de la Francia moderna en ser destituido mediante una moción de confianza en lugar de una moción de censura, presentará su dimisión en la mañana del día de hoy. Bayrou buscaba convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para el año próximo, que prevé 44.000 millones de euros de recortes. Aunque no estaba obligado a ello, el político de 74 años decidió someterse a la moción de confianza, que luego perdió. Bayrou, quien lleva apenas nueve meses en el cargo, sorprendió incluso a sus aliados al convocar una moción de confianza para poner fin a un largo impasse sobre su presupuesto de austeridad para reducir la deuda francesa.

“Las deudas se acumulan y cada vez estamos gastando más. Las cuestiones políticas son las cuestiones para las próximas elecciones, pero las cuestiones históricas son las cuestiones para la próxima generación. Si no mejoramos, estaremos en bancarrota y no podremos pedir un préstamo más. Nuestro país trabaja, cree que se enriquece, pero todos los años se está empobreciendo más. No quiere decir que ya no tengamos deudas en cuatro años, sino alcanzar en 2029 el umbral en el que la deuda deje de aumentar y el país resurgirá nuevamente”, fueron las declaraciones del ahora ex primer ministro.

La extrema derecha y los socialistas franceses se han propuesto como alternativas de gobierno ante la caída del actual primer ministro. El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, dijo que se ve perfectamente sustituyendo a Bayrou si el presidente, Emmanuel Macron, que es quien tiene competencia para hacerlo, lo nombra para formar un nuevo gobierno, aunque con una configuración difusa y, como él mismo reconoció, dando por sentado que no tendría una mayoría parlamentaria. Por su parte, la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, consideró que si tras la caída de Bayrou Macron optara por nombrar a otro primer ministro, sería sólo para “ganar tiempo”, pero eso no permitiría abordar los problemas del país y en ese caso sus diputados harán de “abogados de los franceses” y si no los tiene en cuenta “será censurado”.