Polonia derribó drones rusos que entraron en su espacio aéreo

El ejército de Polonia denunció este miércoles repetidas violaciones de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania y afirmó que derribó algunos drones. “Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones”, indicó el centro de mando de las Fuerzas Armadas polacas. El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas fueron las provincias de Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invitaron a la población a “quedarse en casa” durante el desarrollo de las operaciones militares.

El secretario general de la alianza atlántica, Mark Rutte, confirmó que Italia, Alemania y Países Bajos, todos miembros de la OTAN, ayudaron a Polonia a derribar los drones rusos. “Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes”, declaró Rutte.

Bajo este contexto, el país europeo solicitó la activación del artículo 4 de la OTAN, en virtud del cual los miembros de la organización político-militar pueden exigir consultas con sus aliados. Este artículo puede invocarse cuando un país considera que “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una de las partes se ve amenazada”. El primer ministro Donald Tusk denunció “una provocación a gran escala”. “Esta situación nos acerca más a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”, subrayó el líder polaco, quién luego agregó: “No tengo motivos para creer que estemos al borde de la guerra, pero se ha cruzado una línea y la situación es incomparablemente más peligrosa que antes”.

Se trata de la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 que un país miembro de la OTAN se ve obligado a abrir fuego, lo que generó grandes inquietudes en Polonia y entre sus aliados. Rutte también advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, ante el riesgo de una escalada en el conflicto: “Mi mensaje a Putin es claro. Detenga la guerra en Ucrania. Deje de violar el espacio aéreo. Y que ahora estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada metro del territorio de la OTAN”.