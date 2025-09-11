Difunden imágenes del sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI difundió las primeras fotografías del principal sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense. Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificarlo y remarcaron que cualquier dato puede ser clave para el avance de la investigación.

En su comunicado oficial, la agencia federal instó a quienes tengan información a comunicarse al número 1-800-LLAME-AL-FBI o a enviar material a través de los canales digitales habilitados. “La participación del público resulta fundamental en este proceso”, subrayaron.

La investigación por el tiroteo en la Universidad del Valle de Utah, que terminó con la vida del fundador de Turning Point, sigue en curso. Según confirmaron fuentes oficiales, ya fue recuperada el arma utilizada en el ataque y los investigadores cuentan con un “buen video” del sospechoso que podría resultar decisivo.