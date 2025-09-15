Nuevas advertencias de Venezuela a Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos está realizando vuelos de inteligencia contra su país, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para “desplazar” al presidente Nicolás Maduro. Padrino López afirmó que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del ejército de los Estados Unidos” en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a “triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”. “En septiembre, todos los días. Anoche, aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo”, remarcó.

Además, señaló que Estados Unidos atraviesa la “región de información de vuelo” venezolana y en “la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo esto ocasionar accidentes aéreos”. Asimismo, mencionó varios tipos de aviones que han identificado, como el Boeing RC-135, que está diseñado para “recopilar y procesar información en tiempo real” y “su alcance llega a territorio venezolano” mediante, subrayó, “sistemas de inteligencia, electrónica y de señales, radares, cámaras, sensores avanzados”.

“Son aviones que están haciendo inteligencia y nosotros lo sabemos. ¿Inteligencia para qué? Ellos sabrán, nosotros estamos haciendo nuestros procesos de inteligencia interna. Estamos preparados. Ante cada vuelo tenemos una acción de manera individual o de manera colectiva. Sabemos lo que están haciendo. Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe, con toda la intención de sembrar una guerra”, sostuvo el político.