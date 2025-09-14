Miles de drones iluminaron el cielo del Vaticano en un emotivo tributo al Papa Francisco

La Plaza de San Pedro en el Vaticano se convirtió anoche en un escenario de emoción y fraternidad, cuando el rostro del papa Francisco fue formado en el cielo por miles de drones como parte de un espectáculo musical.

El homenaje tuvo lugar durante el concierto gratuito “Grace for the World”, que reunió a decenas de miles de personas en uno de los eventos más multitudinarios del año en el corazón de Roma.

El concierto, abierto al público y transmitido en vivo a todo el mundo, se inscribió dentro de la iniciativa nacida de la encíclica Fratelli Tutti del propio Francisco, que busca promover la fraternidad humana a nivel global.

Aunque el actual pontífice, León XIV, no estuvo presente en la plaza, sí dejó un mensaje a los asistentes en la víspera del evento. “El mundo está marcado por conflictos y divisiones, y ustedes están unidos en un fuerte y valiente ‘no’ a la guerra y ‘sí’ a la paz y a la fraternidad”, expresó.