Tras la crisis, Nepal designó a su primera ministra de transición

Tras intensos días de crisis y caos en las calles, Nepal designó ayer a su primera ministra de transición: Sushila Karki.

La decisión llegó luego de que su antecesor renunciara obligado por las protestas de diversos puntos del país asiático, los cuales dejaron destrozos en edificios y 51 muertos.

La oficina de Karki estará en el edificio del Ministerio del Interior, debido a que la anterior sede fue incendiada en las protestas.

Nacida en 1952, se convirtió en 2016 en la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo del país y dirigió el Poder Judicial durante un año.

La magistrada tomó posesión del cargo vestida con un sari rojo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados.

La nación himalaya de 30 millones de habitantes se sumió en el caos esta semana después de que las autoridades intentaran reprimir las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.