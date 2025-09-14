Trump presiona a la OTAN para que frenen la compra de petróleo a Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso y aplicaran aranceles a China del 50% al 100% por comprar petróleo a Moscú.

“Estoy listo para imponer grandes sanciones a Rusia cuando todas las Naciones de la OTAN hayan acordado —y comenzado— a hacer lo mismo, y cuando todas las Naciones de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia”, indicó Trump en una publicación en redes sociales, citando lo que dijo que era una carta enviada a sus homólogos de la OTAN.

Esta postura se alinea con presiones anteriores de Trump. Durante su mandato ha amenazado con sanciones secundarias a países que comercian con Rusia.

Y continuó: “Como saben, el compromiso de la OTAN de ganar ha sido mucho menor al 100 %, ¡y la compra de petróleo ruso, por algunos, ha sido impactante! ¡Debilita enormemente su posición de negociación y poder de negociación sobre Rusia! De todos modos, estoy listo para ‘actuar’ cuando ustedes lo estén. ¿Solo digan cuándo?”.

El mandatario también pidió a los países de la OTAN que aumenten significativamente los aranceles a China como una demostración de fuerza. El estadounidense argumentó que Beijing mantiene un fuerte control sobre Moscú y que esta presión arancelaria podría romper tal influencia.

“Solo estoy aquí para ayudar a detener la guerra y salvar miles de vidas rusas y ucranianas (...) Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas. Si no, solo estarán desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de los Estados Unidos", concluyó.

La incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, provocó una respuesta armada inédita de la alianza atlántica y elevó la tensión en el flanco oriental de Europa.

El secretario general de la OTAN Mark Rutte, calificó la incursión como "temeraria" e "inaceptable". Estados Unidos y más de 40 países denunciaron en la ONU la violación del derecho internacional y advirtieron sobre el riesgo de una mayor escalada.