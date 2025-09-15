Lula acusó a Estados Unidos de buscar “impunidad” para Bolsonaro

El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó este domingo al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de “buscar la impunidad” para el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, mediante sus aranceles y sanciones. Lula denunció las “motivaciones políticas” de la Casa Blanca detrás de los aranceles del 50% a Brasil y de las sanciones contra jueces como Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo brasileño, por el caso contra Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El gobierno de Estados Unidos está usando los aranceles y la Ley Magnitsky, que permite a Estados Unidos sancionar a individuos por corrupción o violaciones a derechos humanos, para buscar impunidad para el expresidente Jair Bolsonaro, quién orquestó un fallido golpe de Estado el 8 de enero de 2023”, expresó Lula. También rechazó las acusaciones de que sea “una cacería de brujas”, como han señalado funcionarios estadounidenses.

Vale mencionar, que el gobernante brasileño se declaró “orgulloso” de la “histórica” decisión del Tribunal Supremo de Brasil, que el jueves pasado condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula. Asimismo, el líder indicó que su país busca “establecer un diálogo abierto y franco con el presidente de Estados Unidos”, pero enfatizó que “recurrir a las acciones unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado”. El mandatario también subrayó que “no hay racionalidad económica” detrás de los aranceles, al citar que Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial de 410.000 millones de dólares en el comercio bilateral en los últimos 15 años. “Presidente Trump, permanecemos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer mutuos beneficios. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa. Cuando Estados Unidos da la espalda a una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos pierden”, concluyó.