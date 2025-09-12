entrevista
Nora Cárpena: “Cuando me dijeron quién la dirigía y el resto del elenco acepté”
La talentosa intérprete regresa a los escenarios porteños tras años interrumpidos de éxito con Brujas.
Viuda e Hijas, de Alfonso Paso Jr, adaptada y dirigida por Héctor Díaz, llega a Multitabarís (CABA) con Nora Cárpena (la viuda), María Valenzuela (la abogada), Sofía Gala Castiglione, Fernanda Callejón (las hijas) y Gonzalo Urtizberea (el difunto) para contar una comedia totalmente disparatada. Producida por Juan Manuel Caballé, Tomás Rottemberg y Nachi Bredeston, hablamos con Cárpena para saber detalles de la puesta que llega el próximo 17 de septiembre con funciones de miércoles a domingo.
—¿Cómo estás viviendo la previa al estreno?
—Con todos los nervios de un estreno. Cuando falta poco para un estreno uno desea que pase y por otro lado desea que no llegue nunca. Que falten todavía varios meses. Así lo estoy viviendo, como corresponde.
—Te llega la propuesta, ¿qué fue lo que más te gustó de esta historia?
—Me llamó Tomás Rottemberg, me hizo una propuesta para hacer esta obra. Todavía no estaba conformado el elenco completo. Estaba creo que con María Valenzuela nada más. Me mandó la obra, la leí, le dije en principio la obra me gusta. Depende también después cómo se conforme el elenco. Y cuando me dijeron quién la dirigía y cuál iba a ser el resto del elenco me gustó. Y bueno, acepté. Y acá estamos.
—¿Habías trabajado con las chicas?
—No, con María Valenzuela, televisión. Con las chicas no, ninguna. Ni siquiera en televisión, ni en radio iba a decir. Porque yo estoy haciendo radio teatro, por eso dije. Ni en televisión ni en teatro.
—¿Y cómo fue el encuentro?
—Bien, muy bien. Creo que tenemos una buena relación. Por lo menos hasta el momento, es un gusto. Son muy buenas actrices, jóvenes, tienen todo el ímpetu de su juventud. Y eso a mí me hace bien.
—¿Hablaste con Moria de que ibas a trabajar con Sofía?
—Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Le dije, bueno, no la tengo a Moria, la tengo a Sofía. Le robé a la hija. Para seguir un poco con eso.
—¿Y cómo es volver al teatro después de Brujas haciéndola tanto tiempo?
—Desde marzo, imaginate que yo terminé Brujas, y es con toda la inquietud de, bueno, Brujas era un sello. Uno sabía que con Brujas estás tranquila. Acá es la inquietud de que no sabés qué va a pasar. Pero está bien, es un buen desafío. Pase lo que pase. Ojalá sea positivo lo que pasa. Pero si no lo fuera, bueno, también es una experiencia. Y es un texto nuevo. Y a mí me hace muy bien hacerlo.
—Ahí me contabas que estás haciendo Radio Teatro.
—Yo hago Radio Teatro. Yo hago Radio Teatro con público. Porque no está saliendo por ninguna radio en este momento. Antes salía por Radio Provincia. Ahora no está saliendo por ninguna radio. Pero lo estamos haciendo para la Provincia de Buenos Aires. Los distintos teatros de la provincia de Buenos Aires. Y hacemos Alberto Migré. Con la mano de Víctor Agú. Que es el que tiene los derechos de toda la obra migreniana. Él hace las adaptaciones y dirige. Y ahora vamos a Navarro pronto. Después de mi debut. Porque lo hacemos los lunes. Porque son los días que yo no tengo teatro. Entonces, lunes, yo debuto el 17. El lunes siguiente, creo, estamos en Navarro. Y a mí me encanta. Me encanta hacer Radio Teatro.
—¿Y es un feedback distinto del teatro?
—Es distinto. Nosotros lo hacemos con los micrófonos. Paradas, leyendo. Como se hacía el Radio Teatro en la época... Con público. Antes el Radio Teatro se hacía con público. Después salía al aire también. Pero había público sentado escuchando. Así lo hacemos nosotros.
—¿Expectativas para el estreno?
—Éxito. Eso es lo que queremos. Queremos que vaya bien. Que el público nos responda. Nosotros vamos a responder con nuestro trabajo. Espero que el público nos responda con su presencia y con su aplauso.