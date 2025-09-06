entrevista
Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda estrenan Quien sea llega tarde
La dupla estrenará por primera vez en su historia un espectáculo en Argentina antes que en España.
El domingo estrena en Teatro Picadero (CABA) Quien sea llega tarde, de Eusebio Calonge con dirección de Paco de La Zaranda, con las actuaciones de Lucía Adúriz y Nayla Pose, primera obra que se presenta en Argentina antes que en su España natal y que surge del intercambio de ambos con las actrices locales. Hablamos con los españoles para saber más detalles de la propuesta.
—¿Cómo se sienten con volver una vez más a Argentina y en esta oportunidad que van a estrenar acá?
—Paco de La Zaranda: Espectacular. Bueno, es un momento muy especial, muy especial porque estamos acostumbrados a venir aquí con un trabajo y esta vez no venimos con un trabajo, es más bonito a ver qué pasa, con una idea teatral, con un texto teatral montada en dos actrices de aquí. Entonces el momento es completamente distinto, sobre todo fundamentalmente porque siempre hemos venido con un trabajo y no hemos ido. El trabajo se ha podido quedar en el corazón de mucha gente que sabemos que se queda, porque el público de Buenos Aires es muy muy generoso, pero en esta ocasión nos vamos nosotros y el trabajo se queda. Y entonces eso lo hace especial. Y es una experiencia que no tiene nada que ver con venir con un trabajo ya hecho, sino que todo ha surgido, todo ha partido, así que es verdad que bueno, partíamos de un texto que ya teníamos, pero aquí es donde ha nacido o está naciendo o está por nacer el trabajo. Entonces eso hace que aún estemos como que, siempre antes de un parto, salvando la historia, uno dice es niño o es niña, pero que sí que es una situación muy muy especial. Por una parte, más allá de responsabilidad o no responsabilidad, la preocupación mía ya no la tengo. La preocupación mía era si era capaz de jugar con actrices de aquí y llevar a cabo una puesta en escena y ya no la tengo. Tengo la preocupación de qué ocurrirá con ese primer gran ensayo que es ante el público, pero por lo demás yo creo que va a soplar.
—¿Y por qué tomaron la decisión de hacerlo? ¿Podrían estar tranquilos diciendo, bueno, seguimos, venimos con algo? ¿Por qué?
—Eusebio Calonge: Yo creo que Buenos Aires nos ha nutrido, nos ha dado mucho a todos niveles, a niveles humanos, a niveles como artistas, profesionales, y todo eso ha dejado grandes semillas en nosotros. Y hay un momento en que la semilla tiende a germinar y ese brotar, ese brotar que duele siempre, de alguna manera es lo que te pide tu propio existir. Creo que estar aquí es que todo eso que Buenos Aires nos entregó, nosotros de alguna manera queríamos hacerlo brotar. Teníamos la necesidad de expresarlo. Ese amor, ese amor que siempre contiene también dolor, que contiene tantas cosas. Yo creo que es por eso, fundamentalmente lo que nos mueve a estar aquí es esa necesidad de expresar ese amor que a todo lo que Buenos Aires nos ha dado como personas y como hombres de teatro.
—Está Sebastián Blutrach en la parte de producción, pero ¿qué encontraron en este teatro en particular? Ustedes ya han estado en varios escenarios, pero ¿qué ven en este de distinto tal vez?
—Eusebio Calonge: Bueno, aquí estuvimos nosotros con Ahora todo es noche y es muy cercano al público. Yo creo que el trabajo que queríamos traer, que queríamos crear aquí necesitaba de esa cercanía. Creo que venía bien porque no es un escenario que admita unas lontananzas ni una huida.
—Paco de La Zaranda: La mayoría de las veces no nos hemos podido permitir trabajar en un espacio porque no es demasiado grande el escenario. La taquilla, el aforo también es pequeño. Entonces cuando venimos, venimos poco tiempo y queremos que el trabajo no pueda haber la mayor cantidad posible y además por el espacio, por las producciones que nosotros traemos. Pero aquí se prestaba a que fuera en este espacio.
—Y es que además queda…
—PDLZ: Es una experiencia que seguiremos con mucha atención desde ayer.