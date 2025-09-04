Juan Minujín y Alfonso González Lesca presentan Adulto

Adulto, de Mariano González, premiada en el Festival de Mar del Plata, llega a las salas con los protagónicos de Juan Minujín y Alfonso González Lesca, para contar la historia de un padre y un hijo que cambian sus roles. Hablamos con la dupla para saber detalles de la película.

—Que lindo poder hablar de esta película, que estuvimos esperando mucho que se estrenara. Ha recorrido festivales de todo el mundo, ha ganado muchos premios. ¿Cómo se sienten que finalmente se vea en los cines?

—Alfonso González Lesca: Yo me siento bien. Me gustó. La vi en el Festival de Mar del Plata por primera vez. Y me gustó bastante. Y después, capaz, esperaba, cuando filmé, una cosa de mí, capaz me tenía menos confianza. Y cuando la vi, me sentí orgulloso.

—Estás muy bien…

—Juan Minujín: Los que grabábamos con él lo veíamos ya muy bien, muy preciso, muy instalado, sin empujar nada. La verdad que fue un placer, fue un placer total. Y el resultado está buenísimo.

—Cuéntenme un poco qué trabajo hicieron entre ustedes ¿cómo fueron creando este vínculo en la pantalla?

—AGL: yo grabé primero en diciembre, después me vi con él en enero. Entonces no nos conocíamos nada. Pero yo creo que funcionó rápido, o sea, le agarramos la mano rápido. Y también un poco, en un punto jugábamos con algo así de la relación entre el padre y el hijo, como, no sé, a mí me pareció algo divertido, como una relación medio par, medio pares. Yo la sentí así.

—JM: Por cómo fueron las fechas y la logística. Yo entré a grabar cuando casi toda la película estaba hecha, con lo cual también una cosa que fue ventajosa es que yo vi un poco de material antes de empezar a grabar. Y hablé mucho con Mariano, con lo cual ellos grabaron en diciembre, yo entré en enero. Visité igual antes el rodaje, lo conocí a Alfonso. Alfonso ya lo había visto en otra película de Mariano, chiquitito. Y creo que lo que dice es verdad, hay algo de esta relación de padre-hijo, hijo-adolescente, en donde hay una especie de paridad, en donde el padre... Sí, lo trata al hijo como un poco un adulto. Y después las circunstancias de la película lo lanzan al chico a estar en el mundo adulto.

—Estamos viviendo en un momento complicado para el cine y Adulto pertenece a un tipo de cine que está en vías de extinción, ¿no? Con el modelo que tenemos, o lo que se piensa que tiene que ser el modelo del cine. ¿Qué te pasa a vos que habitás esos dos universos, no?

—JM: Yo espero que no se extinga. Disfruto mucho de estas expresiones artísticas. Me gusta mucho ver estas películas y espero que siga habiendo espacio para ellas.