entrevista
Germán Tripel y Santiago Otero Ramos hablan de “Gutenberg! El musical”
La dupla encarna a todos los personajes de este musical que fue un furor en Nueva York desde su estreno.
Gutenberg! El musical, con Germán Tripel y Santiago Otero Ramos, se presenta todos los martes en el Paseo La Plaza con gran éxito. Hablamos con los intérpretes para conocer más detalles de la propuesta.
—Se extrañaban y dijeron, tenemos que hacer algo…
—Germán Tripel: Todos los domingos que nos juntamos, nos decimos eso. Hacemos una obra, pero que sea difícil.
—Santiago Otero Ramos: Sí, ponela más difícil.
—GT: Que haya más de 100 gorros en escena y que nos lo tengamos que cambiar. ¿Sabes qué? Metamosle coreografía y música. Y que sea compleja también.
—SOR: ¿Y por qué no movemos todas las cosas y que no tenga escenografía? Una idea fantástica.
—GT: Nos convocaron para esto.
—O sea que no se eligieron.
—SOR: No nos elegimos.
—GT: De hecho él a mí no me eligió como cuñado. Yo aparecí. Yo a él no le elegí como cuñado. Entonces sucede y uno ¿qué hace? Baja la cabeza, se pone el gorro y dice Ah, tengo que hacer de esto.
—Gutenberg ¿Cómo vivieron los ensayos y el estreno?
—GT: Siempre es una alegría hacer arte. Hacer obra de cualquier forma y de cualquier manera. Para nosotros es un placer volver, para mí al Paseo La Plaza que hace mil años que no hago nada acá. Lo vivimos, yo por lo menos, y hablo por mí, lo vivo como algo lindo, como un juego. Estresante por momentos, pero un juego al fin.
—SOR: Sí, la verdad que tener la posibilidad de estar siendo una obra de teatro, hoy, con que básicamente es la salida laboral que estamos teniendo los actores y las actrices, porque producciones de tipo audiovisuales, ese tipo de cosas, salvo que sea para alguna plataforma, no se dan. Así que estamos contentos de tener trabajo, de poder estar haciendo una obra que además está buenísima, que te exige un montón de cosas como intérprete.
—Por eso van una sola vez por semana...
—SOR: Va una sola vez por semana. Por eso es exigente, exigente.
—GT: No damos más.
—SOR: Bueno, si después hay que poner más funciones porque la gente agota. Veremos, ahí. Cómo nos acomodamos con nuestros cuerpos. Ahí llamamos a dos actores talentosos y que lo hagan ellos. La verdad que está buenísimo poder encontrar estos materiales y donde tenés que poner absolutamente todo, no te queda otra que poner todo lo que tenés porque te lo exige el material. Y jugarlo con Ger que además de ser familia, yo lo respeto mucho como artista y es muy divertido trabajar con él. Ya nos había pasado en School of Rock. También trabajamos juntos en Forever Young. Y nada, hacemos show. Es lindo encontrarse en esa situación. Porque la verdad que nos llamaron a los dos por separado.