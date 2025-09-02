Indios presenta Artificio en La Plata

Indios regresa a La Plata para presentar en vivo Artificio, su más reciente trabajo discográfico, en una noche que promete ser inolvidable. La cita será el viernes 12 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Ópera La Plata, en el marco de una gira nacional e internacional que los llevará también a Montevideo, Santiago de Chile, Lima y otras ciudades de Latinoamérica.

Artificio es el cuarto álbum de estudio de la banda y marca una nueva etapa en su carrera. Con 12 canciones que fusionan pop y rock, el disco refleja una propuesta fresca, moderna y enérgica, que consolida a Indios como una de las agrupaciones más influyentes de la escena actual. Producido por Mateo Rodó y masterizado por Daniel Ovie, el álbum cuenta además con la participación de Conociendo Rusia en el single Loco, producido por Nico Cotton. Entre los temas más destacados se encuentra Viernes a la noche, un track que captura la esencia del proyecto y que ya cuenta con material audiovisual dirigido por Agustín Portela.

La banda, integrada por Joaquín Vitola (voz), Nicolás de Sanctis (voz y guitarra), Patricio Sánchez Almeyra (guitarra), Guillermo Montironi (bajo), Agustín Majdalani (teclados) y Federico Pellegrini (batería), ha demostrado en los últimos años una fuerza arrolladora en la escena nacional. Con cinco Niceto agotados de forma consecutiva y presentaciones en festivales como Cosquín Rock, Lollapalooza Chile, Festival Bandera, Harlem, Buena Vibra y la Fiesta de la Confluencia, Indios reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse en cada etapa.

El show en La Plata será una oportunidad única para disfrutar de las nuevas canciones en un formato pensado especialmente para el vivo, sin dejar de lado los clásicos que acompañaron a toda una generación. Una experiencia donde la frescura del presente y la fuerza de su trayectoria se encontrarán en un mismo escenario.

Entradas a la venta en Livepass.com.ar y en la boletería del Teatro Ópera.Con tarjetas del Banco Provincia podés acceder a 4 cuotas sin interés.

Además, por ser parte de la comunidad de la Red 92, podés acceder a un beneficio especial de 2x1 utilizando el códigoINDIOXOPERA.¡No te lo pierdas!

Produce: Gonna Go