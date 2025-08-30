Jay Roach y Tony McNamara hablan de “Los Roses”

Los Roses llegó al cine, con guión de Tony McNamara y dirección de Jay Roach, y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, que cuenta la separación, complicada, de un matrimonio tras varios años juntos. Para saber más de ésta nueva versión hablamos con Roach y McNamara en exclusiva.

—Olivia estaba en el proyecto en el inicio, pero me gustaría saber, ella hizo algunas comedias antes, pero Benedict, no lo vimos demasiado en la comedia. Me gustaría saber ¿cómo fue el trabajo con él?

—Jay Roach: Es mucho más gracioso de lo que cree. Y eso fue parte de la interesante dinámica porque él estaba seguro de que Olivia sería mucho más graciosa y él, ya sabes, sólo trabajaba, realmente trabajaba para estar a su altura. Sobre lo otro, eliges a gente que es tan buena, que quieren quedarse. Y yo lo había visto en Patrick Melrose, incluso como Sherlock Holmes, pensé que era divertido. Y sabía que lo había visto un par de veces. Y pensé que un tipo que se esfuerza tanto, que recibe un gran golpe al principio de la película, y luego va a tener que luchar para recuperar su “mojo”, ya sabes, sabía que era un motor de comedia. Y así es como fue diseñado. Y creo que ambos son muy, muy divertidos y el le sigue el ritmo en todos los sentidos.

—¿Cuáles son los ingredientes ideales en una pareja? ¿Es 50-50? Siempre pensando en la película…

—Tony McNamara: Sí, quiero decir, supongo que la película es realmente diseñada de una manera que está lleno de momentos donde no se toman el momento en que deberían. Y está llena de momentos donde se arrastran cuando no deberían. Y así, en cierto modo, se trataba de la imagen más grande de, sí, los fracasos que sentía y el éxito y el ego, ella voló. Para mí se trataba de esos momentos que tomas o no tomas los momentos de bondad que tomas o los momentos de crueldad que tomas y lo que todo eso suma. Y en cierto modo, probablemente se tomaron demasiados momentos de crueldad y no los suficientes de bondad. Y también hay algo en la idea, sus bromas, es realmente ligero y divertido. Pero en cierto modo, es como ella dice al final, teníamos todas las palabras, pero no las correctas. Realmente no pueden hablar entre ellos de forma vulnerable así que las bromas se mantienen y se vuelven más crueles, pero no se vuelve más verdadera en cierto modo. Así que creo que luchan excepto ocasionalmente para ser honestos y vulnerables. Y supongo que mucho de eso fue para nosotros. Por eso era un cuento con moraleja. Fue como, ser conscientes de los momentos en su matrimonio de 20 años. Hay un billón de momentos y tienes que ser consciente de cuando los momentos están ahí.