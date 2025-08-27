Olivia Evans: “Teníamos la oportunidad de contar esta historia desde ambos lados”

El martes próximo llega a Universal+ He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, el documental que examina la demanda que realizó la actriz Blake Lively (Gossip Girl) contra el actor y director Justin Baldoni (Jane the Virgin), a quien denunció por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de su película, Romper el círculo, y por haber contratado a una agencia de relaciones públicas para lanzar una campaña de desprestigio en su contra. Hablamos con la productora del documental, Olivia Evans, para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de hacer el documental?

—Llevaba bastante tiempo siguiendo la historia, pero luego, alrededor de diciembre del año pasado, se hizo muy popular en las redes sociales. Estaba por todas partes en mis redes sociales y, cuando volvimos de las vacaciones de Navidad, dije esto está creciendo como una bola de nieve. Cada vez es más grande. Creo que realmente hay algo aquí. Y creo que aborda cuestiones más amplias que deben ser tratadas y son relevantes. Y le dije al equipo ¿Podemos proponerlo? ¿Podemos empezar a conseguir acceso?. Así que, sí, empezamos a conseguir acceso y a proponerlo alrededor de enero, enero de este año.

—Mencionaste las redes sociales, me gustaría saber ¿Qué fue lo más difícil que fue para vos y para todo el equipo de encontrar un nuevo ángulo para contar esta historia?

—Creo que una de las cosas más importantes cuando lo vi en las redes sociales fue que había gente con opiniones muy divididas. Y había mucha información sin fundamento, que eran solo opiniones. Y que realmente teníamos la oportunidad de contar esta historia desde ambos lados de una manera realmente imparcial y justa, algo que no se estaba haciendo en ese momento. Y de una manera en la que, ya sabes, pudiéramos conseguir que expertos como expertos legales, expertos en relaciones públicas, periodistas y personas cercanas a la historia comentaran sobre ella. Ofrecer un enfoque muy imparcial que no se estaba ofreciendo, para que el público pudiera formarse su propia opinión basándose en algo que no fuera sesgado.

—¿Tuvieron contacto con Blake o Justin?

—No hablamos con ellos, no. Nos pusimos en contacto con ellos, pero el juez dictó una orden para que no pudieran hablar. Así que nunca nos respondieron.

—La historia tiene muchos giros ¿cómo hicieron para contar todos los aspectos del caso?

—Es una pregunta muy buena porque, efectivamente, otra de las cosas que descubrí con las redes sociales es que había mucha confusión. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue elaborar una cronología muy amplia de todo lo que había sucedido desde las huelgas, ya sabes, durante el rodaje y la popularidad del libro en BookTok, y remontándonos hasta el principio de la historia. Y luego, más o menos, sí, trabajando hasta llegar al punto en el que estábamos. Lo realmente difícil fue que, cuando lo estábamos haciendo a principios de este año, había novedades constantemente. Así que no sabíamos si iban a llegar a un acuerdo al día siguiente. No sabíamos si iban a publicar una página web con un montón de pruebas, que es lo que ocurrió. Así que tuvimos que esforzarnos mucho por estar al día en todo momento y ser muy, muy flexibles y adaptarnos a los cambios constantes.