Delfina Chaves: “Máxima fue un desafío muy grande”

La XIX entrega de los Premios Sur de la Academia de cine en el Teatro Libertador San Martín, en la Ciudad de Córdoba, tuvo a grandes invitadas, y una de ellas fue Delfina Chaves, quien habló en exclusiva con diario Hoy y adelantó detalles de la nueva temporada de Máxima que se estrena en breve.

—Córdoba, ¿qué te parece esta idea de los Premios Sur de decir, no lo hacemos en Buenos Aires, ¡nos vamos! Vamos a una ciudad del interior, mostrar un poco qué está pasando ahí?

—Me parece buenísimo. Yo la primera vez que vengo a los Premios Sur, para mí que sea en Córdoba, sí, también hay algo de la unión del país entero con el cine, como que también está muy centrificada la capital. Entonces que de repente también están estas provincias, y se lleven a otras provincias, y me parece que todo también, todo lo que se arma alrededor de esto está buenísimo.

—¿Cuánto tiempo pasas arriba de un avión por año?

—No, no tanto, no tanto. He hecho viajes muy largos en los últimos dos años, como me clavé 13 horas cada vez que estuve en un avión.

—Te dicen un avión y decís, ¿no, o sí?

—Sí, me encanta el avión a mí. Sí, sí, sí, que aparte significa que vas a filmar otro lugar que no es tu casa. ¿Viste? Cuando es por trabajo. Y me encanta. No, me gusta el avión. ¿A vos te da miedo?

—No, aparte yo duermo nada.

—Ay, qué envidia.

—Máxima. Cuando me contaste del proyecto, había algo de, bueno, voy a hablar en holandés, en inglés, o sea, como que no se entendía, la vimos, increíble. ¿Qué podés adelantar de la nueva temporada?

—La nueva temporada, la terminamos de filmar en marzo. La nueva temporada, a ver, para mí es ella encontrándose con este nuevo mundo de la realeza, con la casa real. Para mí hay mucho de esto de que ella pensó que se había ganado el pueblo holandés. Ahora se tiene que dar cuenta que la verdadera institución, se la tiene que ganar ahora, vista de la casa real, es enfrentarse a los mandatos, a las expectativas en cuanto a ella, a la princesa que ellos quieren que sea. Y la serie cubre desde el casamiento hasta la coronación. Así que hay muchos embarazos, hay muchos hijos, hay muchas muertes. Así que cubre todos esos tiempos, son 11 años.

—Para vos fue un salto, empezar a ser reconocida en otros países. Contame un poco de esa experiencia.

—Fue una oportunidad gigante de poder trabajar en otra cultura, de poder estar en un set con gente de todas partes del mundo, de poder rodar en lugares tan locos, como filmamos en Austria, Nueva York, como en lugares donde era impensado. Viste, yo me levantaba y estaba en set y no podía creer de estar viviendo eso. Fue un salto, sí, gigante, un aprendizaje. Tanto, digo, de verdad, tanto como profesionalmente, pero personalmente también fue un desafío muy grande. Como en todos sentidos fue una oportunidad de crecimiento.