Peces Raros vuelve a La Plata con su “Artificial Tour” en Noches Capitales

El dúo integrado por Lucio Consolo y Marco Viera, consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la escena electrónica y rock nacional, regresa a la ciudad que los vio nacer con un espectáculo que promete ser un viaje audiovisual de alto impacto. La cita tendrá además la apertura de Celesta Live y el cierre del reconocido DJ francés Rafael Cerato, encargado de llevar la velada hacia un clímax electrónico y elegante.

La fecha llega en un gran momento para la banda, que en el último año giró intensamente por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y que recientemente agotó localidades en Mandarine Park. Su disco Artificial, distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Electrónica, continúa expandiendo fronteras con presentaciones en formato live set y full banda, además de la publicación de un álbum de remixes junto a referentes internacionales como Nick Warren, Henry Saiz y Mariano Mellino.

La edición 2025 de Noches Capitales reúne a figuras consagradas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Karina La Princesita, Los Auténticos Decadentes, Abel Pintos, Miranda!, Andrés Calamaro y Guasones, consolidando al Hipódromo de La Plata como un espacio de referencia cultural y musical de la región.

Las entradas para el show de Peces Raros estarán disponibles desde el 22 de agosto a las 12 hs a través de www.livepass.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Con su propuesta intensa, bailable y expansiva, Peces Raros promete transformar una vez más a La Plata en el epicentro de la música electrónica y el rock contemporáneo.