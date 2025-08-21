Peces Raros vuelve a La Plata con su “Artificial Tour” en Noches Capitales
El próximo 15 de noviembre, el Hipódromo de La Plata será escenario de una de las noches más esperadas de la temporada: Peces Raros se presenta en el ciclo Noches Capitales 2025 con su explosivo formato full banda, en el marco de la gira internacional Artificial Tour.
El dúo integrado por Lucio Consolo y Marco Viera, consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la escena electrónica y rock nacional, regresa a la ciudad que los vio nacer con un espectáculo que promete ser un viaje audiovisual de alto impacto. La cita tendrá además la apertura de Celesta Live y el cierre del reconocido DJ francés Rafael Cerato, encargado de llevar la velada hacia un clímax electrónico y elegante.
La fecha llega en un gran momento para la banda, que en el último año giró intensamente por Argentina, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y que recientemente agotó localidades en Mandarine Park. Su disco Artificial, distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Electrónica, continúa expandiendo fronteras con presentaciones en formato live set y full banda, además de la publicación de un álbum de remixes junto a referentes internacionales como Nick Warren, Henry Saiz y Mariano Mellino.
La edición 2025 de Noches Capitales reúne a figuras consagradas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Karina La Princesita, Los Auténticos Decadentes, Abel Pintos, Miranda!, Andrés Calamaro y Guasones, consolidando al Hipódromo de La Plata como un espacio de referencia cultural y musical de la región.
Las entradas para el show de Peces Raros estarán disponibles desde el 22 de agosto a las 12 hs a través de www.livepass.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.
Con su propuesta intensa, bailable y expansiva, Peces Raros promete transformar una vez más a La Plata en el epicentro de la música electrónica y el rock contemporáneo.