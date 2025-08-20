Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

Tras anunciar Angel de Brito que el motivo de la separación, tras 18 años de relación, de Gimena Accardi y Nico Vázquez, fue una infidelidad por parte de ella, la actriz hizo su descargo. “Me mandé una cagada. Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que se estuvieron diciendo y que me tienene en el ojo de la tormenta. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo”, disparó Accardi en Sería Increíble, programa de streaming de Olga.