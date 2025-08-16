Murió Alberto Martín a los 81 años: se fue una figura histórica del espectáculo argentino

Este sábado por la tarde falleció el reconocido actor Alberto Martín a los 81 años, tras atravesar una grave enfermedad terminal que lo mantuvo internado en estado crítico durante los últimos días.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con un emotivo mensaje en la cuenta oficial del Multiteatro.



“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, escribió Rottemberg, recordando al artista como una figura entrañable y fundamental en la historia del teatro y la televisión argentina.



Con más de siete décadas de trayectoria, Alberto Martín fue uno de los grandes referentes del espectáculo nacional. Brilló en cine, teatro y televisión, dejando huella en cada uno de los géneros en los que incursionó. Supo destacarse en entrañables telenovelas románticas como Me llaman gorrión y se ganó el cariño del público interpretando el rol de padre de figuras como Lorena Paola, Andrea del Boca y Natalia Oreiro.



Dueño de un carisma inconfundible y una versatilidad actoral que lo convirtió en ícono de varias generaciones, Martín formó parte de una era dorada del entretenimiento argentino. Su partida deja un vacío enorme en el mundo artístico y un legado imborrable en la memoria colectiva.



El mundo del espectáculo lo despide con profundo dolor y gratitud por tantos años de talento y entrega.



