La Plata festeja el Día del Niño a pura música, juegos y espectáculos

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día de las Infancias y Plaza Moreno será el epicentro de una jornada festiva abierta a toda la comunidad y pensada especialmente para que los más chicos disfruten de una tarde llena de entretenimiento.

El evento contará con estaciones de juego y recreación, propuestas deportivas, presentaciones culturales y espectáculos de circo. La entrada será libre y gratuita, para que todas las familias puedan participar y compartir un momento de diversión y encuentro.

El cierre estará a cargo de Pequeño Pez, que ha conquistado al público infantil en distintos rincones del mundo con música, títeres, teatro y danza, difundiendo un mensaje que resalta valores como la amistad, la empatía y el cuidado de la naturaleza.

La actividad también contará con la actuación de Hugo Figueras, reconocido músico y compositor con una extensa trayectoria dedicada a la infancia, y del circo de La Gran 7, que desplegará su colorido espectáculo para sorprender a grandes y chicos.

Donaciones

La Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata se prepara para celebrar el próximo domingo el Día de las Infancias con su tradicional iniciativa solidaria para sorprender a los pequeños alojados en la Casa Ludovica y a los pacientes del Hospital de Niños de La Plata.

Bajo el lema «Un regalo por una sonrisa», quienes estén interesados podrán acercarse a calle 14 N°1577 entre 64 hasta el viernes en el horario de 10 a 17 hs.

"Podes acercar juegos didácticos, de mesa e incluso prendas de vestir para bebés, niños y niñas de 0 a 14 años. Y lo más importante: todos los productos deben ser nuevos y sin uso", precisaron desde la organización.

Y completaron: "Gracias a tu ayuda, muchas infancias van a poder vivir un momento de alegría en medio del tratamiento".