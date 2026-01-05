Dos hospitales de la región ya cuentan con nuevo equipamiento

En las últimas horas, y a partir de una acción del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dos hospitales de la ciudad tienen nuevo equipamiento. Se trata de los nosocomios Rossi y San Roque de Gonnet, que ahora cuentan con nuevos tomógrafos. Los equipos de última generación, que forman parte del plan de incorporación y reemplazo de tecnología para optimizar la red hospitalaria bonaerense, fueron adquiridos mediante una inversión de más de 493 millones de pesos cada uno.

Una tomografía es un estudio que utiliza rayos X y tecnología informática para obtener imágenes de órganos, huesos, vasos sanguíneos y distintos tipos de tejidos. Es un procedimiento indoloro, rápido y sencillo, que resulta fundamental para detectar lesiones y evaluar daños internos tras traumatismos graves o accidentes, diagnosticar y planificar tratamientos y monitorear resultados. Con la incorporación de esta tecnología en establecimientos sanitarios de alta complejidad, los especialistas confirmaron que se consolida también toda la red de diagnóstico por imágenes que tiene la Región Sanitaria XI, lo que permite reducir los tiempos de espera para acceder a este tipo de estudios; garantizar más y mejor acceso al sistema de salud, e iniciar lo antes posible tratamientos e intervenciones.

Sobre este acontecimiento, las autoridades indicaron que se encuentran “muy contentos” de poder “sumar estos tomógrafos para dos hospitales emblemáticos de La Plata, como son el Rossi y el San Roque”, lo que permite de cara al futuro “seguir fortaleciendo la capacidad diagnóstica y quirúrgica del sistema público de salud”. Además, comentaron: “Es una inversión concreta que mejora la calidad de atención, reduce tiempos y garantiza más acceso a tecnología de alta complejidad para las y los bonaerenses”.