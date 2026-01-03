Por primera vez miden un planeta errante

Un planeta errante es un mundo que viaja solo, sin una estrella que lo acompañe. Se desplaza solo por el espacio interestelar. Por primera vez, un equipo de científicos de diez países logró medir directamente la masa y la distancia de un planeta errante mediante observaciones coordinadas desde la Tierra y el espacio.

Publicaron el estudio en la revista Science y los resultados abren acceso a información sobre ese tipo de planetas que antes era inalcanzable. El planeta tiene una masa parecida a Saturno y se ubica a 9.780 años luz del centro de la Vía Láctea.

“La mayor dificultad fue ganarle al tiempo, porque este evento de microlente duró solo alrededor de dos días”, explicó el doctor Subo Dong, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Pekín, en China. Lo que permitió lograrlo fue “una combinación de suerte extraordinaria, que probablemente solo ocurre una vez en la misión de más de una década de Gaia, y la persistencia de los relevamientos de microlente desde la Tierra”, aclaró. Gracias a la medición, los astrónomos podrán entender mejor cómo surgen y se expulsan planetas lejos de cualquier estrella.