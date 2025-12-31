Descubren técnica milenaria de los pueblos antiguos de Argentina

Durante siglos, las Sierras de Córdoba, en el centro de la Argentina, guardaron historias de quienes las habitaron entre aproximadamente el 730 y 1620 d.C. Muchas preguntas había sobre esas comunidades, especialmente sobre cómo fabricaban sus herramientas cotidianas. Investigadores del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca y la Universidad Nacional de Córdoba revelaron por primera vez cómo creaban puntas de flecha con huesos de guanacos.

Este hallazgo, cuyos resultados fueron publicados en la revista International Journal of Osteoarchaeology, permite observar en detalle la destreza, el ingenio y la organización de las comunidades originarias que vivieron en la región hace más de mil años. El trabajo permite reconstruir la vida diaria y la transmisión de saberes entre las generaciones. El análisis de las puntas de hueso ayuda a comprender el valor simbólico y práctico de estos objetos. El equipo estuvo integrado por los doctores Matías Medina, Sebastián Pastor y Gisela Sario. Se basaron en el análisis de piezas del Museo Arqueológico Numba Charava, que habían sido recolectadas en el sur del Valle de Punilla.