Reconstruyeron el rostro de un Homo erectus de 1,5 millones de años

En el corazón de África, en una región donde el polvo conserva secretos milenarios, un equipo internacional de científicos logró reconstruir el rostro de un Homo erectus de 1,5 millones de años, hallazgo que reescribe parte de la historia de la evolución humana. La combinación inesperada de rasgos antiguos y modernos en este fósil, conocido como DAN5, ha puesto en jaque las teorías más aceptadas sobre cómo y cuándo surgieron nuestros antepasados más remotos.

El proyecto publicado en la revista Nature, liderado por Karen Baab, paleoantropóloga de la Universidad Midwestern en Arizona, utilizó microtomografías computarizadas de alta resolución para ensamblar digitalmente los fragmentos de cráneo, rostro y dientes encontrados en el yacimiento de Gona, Etiopía. Los especialistas dedicaron cerca de un año a recomponer los huesos y piezas dentales, con el objetivo de obtener una imagen lo más fiel posible de este antiguo homínido.

“Fue como armar un rompecabezas tridimensional muy complejo, cuyo resultado exacto no se conoce de antemano. Por suerte, sabemos cómo encajan las caras en general, así que no empezamos desde cero”, explicó Baab. El resultado fue un cráneo casi completo, el más reconstruido hasta ahora del Cuerno de África para este periodo.