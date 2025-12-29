La Provincia se llena de propuestas culturales para este verano

Más de 600 actividades se llevarán adelante durante este verano en la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmó el Instituto Cultural bonaerense, quién oficializó el lanzamiento de la programación, que de cara a este año, se hará bajo el lema de “La felicidad de compartir”, comenzando el próximo 5 de enero. De esta manera, la agenda contará con la participación de más de mil artistas que garantizarán cercanía y presencia en cada municipio a través de diversos circuitos culturales. Es valioso mencionar, que todas las actividades, aptas para toda la familia y que se desarrollarán en todos los puntos de la Provincia, serán con entrada libre y gratuita.

“La agenda dedica un lugar central a las niñeces a través de una variada oferta de actividades lúdicas, didácticas e interactivas que incluyen espectáculos de circo, títeres y jornadas de producción creativa. Estas propuestas se complementan con los encuentros destinados a promover el libro y la lectura, que facilitarán charlas con destacados escritores, presentaciones y actividades junto a editoriales bonaerenses”, destacaron desde la organización. Por otro lado, la programación artística se diversificará con ciclos de teatro, encuentros de Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ dedicados a la música electrónica y las danzas. Finalmente, en los Paradores Recreo de VIlla Gesell y Miramar se llevarán adelante talleres semanales de artes plásticas y percusión, diseñados como espacios de experimentación para crear con diversos materiales, texturas y colores en un entorno de disfrute y recreación.

La programación se extenderá más allá de los centros turísticos principales, llegando a espacios comunitarios y bibliotecas populares con ciclos de cine móvil, el programa Cultura Rodante y sus estaciones de lectura, y jornadas de inclusión diseñadas en articulación con distintas áreas sociales. “Entre las iniciativas para este verano se destaca la muestra Identidad Aumentada, la cual explora las complejidades de la identidad bonaerense mediante el uso de realidad aumentada e inteligencia artificial. A través de experiencias inmersivas que mezclan el entorno físico con capas digitales, la exhibición invita a repensar nuestra historia y cultura junto a figuras emblemáticas como Diego Maradona, Eva Perón, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui y Juan Domingo Perón, entre otros referentes que definen nuestro imaginario colectivo”, sumaron al respecto.