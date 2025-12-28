Detectan casos de gripe H3N2 en Neuquén y refuerzan la vigilancia sanitaria

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos casos de la variante H3N2, un subtipo de la influenza A que tomó relevancia por una mutación denominada subclado K. Ambos pacientes fueron internados por neumonía, aunque evolucionaron y recibieron el alta médica.

El ministro Martín Regueiro aclaró que se trató de contagios aislados y que “no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en la provincia”. También destacó que el sistema de vigilancia epidemiológica está reforzado y monitorea de manera permanente la situación.

Los especialistas señalaron que los síntomas son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta, dolores musculares, tos seca, cansancio intenso y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales.