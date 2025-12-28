Faro Les Éclaireus, testigo silencioso de historias y navegantes

El Faro Les Éclaireurs es un ícono emblemático de Ushuaia, ubicado en el Canal Beagle, una obra única que conecta la naturaleza, la inmensidad y la magia del fin del mundo, Se trata de una torre de piedra roja y blanca que ha desafiado las tempestades del sur desde 1920, y hoy, su luz continúa brillando frente a las costas de la ciudad.

Su historia comienza en abril de 1918, cuando el barco de la Armada Argentina "Vicente López" realizó un relevamiento para encontrar el sitio más apto para instalar una señal luminosa que guiara a los barcos que llegaban al puerto.

El lugar elegido fue un grupo de islotes bautizados como Les Éclaireurs (los exploradores) por el capitán francés Louis Ferdinand Martial, quien había estado al mando de una expedición por la zona en 1882-1883.

La construcción del faro comenzó el 19 de diciembre de 1918 y se culminó el 23 de enero de 1919. Sin embargo, debido a la falta de materiales y malas condiciones climáticas, no entró en servicio hasta el 23 de diciembre de 1920.

El faro es una torre de piedra de 11 metros de alto, pintada en tres franjas rojas y blancas, y emite una luz blanca y roja a intervalos de 5 segundos, con un alcance óptico de 7,2 millas náuticas. Actualmente, funciona de manera automática y se alimenta de energía solar.

Se dice que el faro era el último punto de referencia para los barcos que navegaban por el Canal Beagle antes de llegar al Polo Sur. Los barcos que no lograban llegar al faro se perdían en los mares antárticos, y muchos se hundían en las aguas frías y turbulentas.

A lo largo de su historia, el faro ha sido testigo de numerosos eventos, incluyendo el naufragio del buque Monte Cervantes en 1930, en el que el capitán Teodoro Dreyer logró salvar a todos los pasajeros.

A pesar de ser confundido con el Faro del Fin del Mundo de Julio Verne, el Les Éclaireurs se transformó en un ícono cultural y turístico, admirado por vecinos y visitantes que recorren el Canal Beagle y encuentran en su silueta una imagen inseparable de la identidad fueguina.

En cuanto a la fauna, la zona es hogar de una gran variedad de especies, incluyendo pingüinos, lobos marinos, focas, ballenas y delfines.

El faro es un destino popular para los amantes de la naturaleza y la aventura, y ofrece una experiencia única para aquellos que buscan explorar la belleza natural de la Patagonia argentina.