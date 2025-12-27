Yacoub concretó la compra de ABES y asume la reorganización de 11 obras en La Plata entre ellos el Argoth Hotel Hilton
Yacoub impulsa la reorganización urbana en La Plata tras la compra de ABES.
En un contexto donde el mercado inmobiliario empieza a recuperar dinamismo y varias obras arrastran demoras en sus avances, Yacoub Real Estate & Developers concretó la adquisición de la desarrolladora ABES con el objetivo de reencaminar, ordenar y dar continuidad a un paquete de desarrollos residenciales de fuerte incidencia urbana en la ciudad de La Plata.
La operación apunta a garantizar previsibilidad para los compradores, sostener la actividad del sector y aportar una salida responsable para proyectos que, por su escala y ubicación, resultan estratégicos dentro de la trama urbana.
Once desarrollos pasan a una nueva etapa de planificación y ejecución Con la compra ya realizada, Yacoub Real Estate & Developers asume la reorganización técnica y administrativa de once emprendimientos que pertenecían a ABES. Según se informó, el objetivo inmediato será normalizar el estado de cada obra, revisar documentación, avances reales y compromisos asumidos, para luego definir nuevos cronogramas y un esquema de trabajo que permita retomar el rumbo con estándares constructivos alineados al equipo técnico de Yacoub.
“A partir de los primeros días de Febrero, se van a desarrollar las primeras reuniones con todos los damnificados para llegar a una solución lo más favorable posible para todas las partes” indicó Viviana Yacoub, Fundadora y Presidente de Yacoub Real Estate & Developers.
Los emprendimientos incluidos en esta etapa son:
Torre Dezzeo, en calle 55 entre 4 y 5
Elipsis, en 54 entre 4 y 5
Lumiere, en calle 55 entre avenida 1 y 2
Torre Cromo, en calle 2 entre 56 y 57
En la zona de Plaza Rocha y alrededores, también se incorporan:
Lucero, en calle 59 entre 9 y 10
Vita, en 11 entre 59 y 60
Torre Cross, en 58 entre 11 y 12
Y completan el listado:
Marath, en avenida 60 entre 3 y 4
Thymos, en calle 16 entre 54 y 55
Torre Argoth, en calle 56 entre 1 y 2
Almafuerte, el proyecto frente a Plaza San Martín
Se trata de obras con avances y situaciones diversas, que ahora ingresan en una fase de reordenamiento integral para asegurar continuidad, trazabilidad y cumplimiento.
Un movimiento estratégico con foco en continuidad, empleo y confianza
Desde la compañía sostienen que esta compra se enmarca en una estrategia que busca preservar valor urbano, sostener fuentes de trabajo y evitar que proyectos en marcha queden paralizados, algo que impacta tanto en compradores como en proveedores, contratistas y el entramado productivo de la construcción.
A la vez, la incorporación del paquete ABES se interpreta como una señal hacia el mercado local: la decisión de invertir y asumir obras en marcha eleva la previsibilidad del sistema en un momento donde el sector demanda certezas.
Plan de expansión y consolidación en plazas clave
La adquisición de ABES se inscribe dentro de un plan de crecimiento sostenido de Yacoub Real Estate & Developers. En los últimos años, la firma consolidó su expansión con presencia en La Plata, sucursales en Palermo y Belgrano (CABA) y operación en Mar del Plata, reforzando su posicionamiento como una de las desarrolladoras con mayor despliegue en el país.
Lo que viene: normalización y nuevos cronogramas
Con la operación ya cerrada, lo que sigue —según indicaron— es una fase de normalización técnica y administrativa: diagnóstico por obra, reorganización de equipos, revisión de contratos y definición de nuevas planificaciones de ejecución.
La compra de ABES por parte de Yacoub Real Estate & Developers reafirma su rol en la renovación urbana de La Plata, sumando inversión, organización y una estrategia de desarrollo sostenido, con impacto directo en la continuidad de obras, el empleo y la confianza del ecosistema inmobiliario local.