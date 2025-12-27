La ciudad despide el año con una gran ola de calor

Arde la ciudad y La Plata vive la primera ola de calor de la nueva temporada de verano, que se podría extender hasta el 31 de diciembre con máximas que rozarían los 40°.

Las altas temperaturas de la jornada de ayer son un anticipo de lo que se espera para los próximos días, con máximas que alcanzarán los 35°C y 36°C entre el martes y el miércoles. El 2025 finalizaría de la manera más agobiante ya que se encuentra la posibilidad de que la noche del 31 la temperatura alcance los 40 grados

El pronóstico indica que para la madrugada de hoy se esperan chaparrones y que luego volverá a asomarse el sol por la mañana. Las precipitaciones serían breves y de rápido desplazamiento, ya que hacia el mediodía las condiciones comenzarían a mejorar y el calor volvería a intensificarse.

Para esta jornada, con viento continental del sudoeste, las temperaturas máximas se ubicarían entre los 35 y 36 grados, reforzando el escenario de calor extremo en la capital bonaerense.

En tanto, este domingo 28 el cielo se presentaría algo a parcialmente nublado, con registros máximos que rondarían los 31°C, ofreciendo un alivio relativo antes de una nueva suba.

Para le lunes, el viento volverá a rotar al noreste y norte, afirmándose incluso del noroeste durante los últimos días del año. En ese período se espera un marcado ascenso térmico, con mínimas elevadas de entre 23 y 26 grados y máximas que oscilarían entre los 34 y 37 grados, con el pico previsto para el miércoles 31 de diciembre.

En tanto, para el miércoles 31, último día del 2025, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que alcanzaría los 40 grados y una mínima de 24.

Recomendaciones

Es fundamental mantenerse bien hidratado y beber agua constantemente; consumir frutas y verduras frescas que aporten hidratación y evitar actividades físicas extenuantes, especialmente durante las horas de mayor calor.

Además, se recomienda permanecer en espacios frescos y ventilados como así también protegerse del sol directo y buscar sombra siempre que sea posible. Es importante tener en cuenta que la ola de calor puede afectar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Si se presentan síntomas como temperatura corporal elevada, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, es importante buscar atención médica de inmediato.