Reconocen al Instituto de Física La Plata por su excelencia científica

El Instituto de Física de La Plata, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, fue seleccionado por la Fundación Williams como uno de los diez institutos de investigación del país, distinguidos con el Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025.

Este reconocimiento busca contribuir a fortalecer el sistema científico argentino. Su misión es identificar y potenciar a los institutos y centros de investigación que demuestran un liderazgo sostenido en la producción de conocimiento, convirtiéndolos en plataformas para el desarrollo del país y la retención de talento.

Cada uno de los institutos premiados recibió un subsidio de 38 millones de pesos orientado al fortalecimiento institucional. Los fondos serán aplicados a la adquisición y/o reparación de equipamiento científico, la compra de insumos para investigación y el otorgamiento de becas para la formación de investigadores e investigadoras.

El Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025 tiene como objetivo consolidar polos de excelencia; impulsar la investigación de vanguardia mediante el acceso a equipamiento e insumos estratégicos; atraer y retener talento, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas; y elevar el impacto internacional de los institutos argentinos a través de su inserción en redes globales de investigación.