Los comercios platenses al ritmo de las compras de último momento

Pese al contexto económico ajustado, miles de platenses recorrieron ayer las calles de la ciudad en busca de los regalos de Navidad en lo que fue otra jornada agobiante con una temperatura que superó los 31 grados.

En los últimos días se vivió un intenso movimiento comercial y ayer no fue la excepción, con las compras de último momento. Hubo filas en los locales y veredas repletas de personas que se detenían en los comercios para observar precios y promociones.

Libros, bicicletas, juguetes, juegos de mesa y ropa para niños fueron algunos de los obsequios más elegidos por los vecinos que recorrieron las calles céntricas. "Me faltaba un regalito así que aproveché hoy, que tenía un tiempito a la mañana", comentó una señora mayor que se acercó hasta calle 12 especialmente para buscar un regalo más para uno de sus nietos.

"Salimos a mirar un poco, los chicos ya tienen los regalos, pero bueno, algo para los más grandes tampoco está mal. Papá Noel llega para todos", sostuvo entre risas un hombre mientras miraba los precios de unas zapatillas en la vidriera de un local de 8 y 48.

Mesa adentro o afuera

El clima en la ciudad para Nochebuena y Navidad volvió a cambiar según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió por inestabilidad y lluvias aisladas durante el 24 de diciembre, lo que vuelve a poner en duda si la celebración será con mesa adentro o mesa afuera.

Si bien hasta hace un puñado de horas no había chances de precipitaciones al momento de la celebración, los expertos del SMN anticiparon que la lluvia podría decir presente al mo­mento de alzar la copa.

Este miércoles será el día más caluroso de la semana con una temperatura máxima de 33 grados y a la hora del brindis el termómetro marcará alrededor de 24 grados.

En tanto, para mañana se espera también un día caluroso, con mucho sol luego del mediodía, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 20 y 29 grados.