Hallan artefactos de 6.000 años bajo el Parlamento británico

Durante los trabajos de restauración en el icónico Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico en Londres, un equipo de arqueólogos realizó uno de los hallazgos más notables en la historia reciente de la arqueología urbana en la capital del Reino Unido. Bajo los cimientos del edificio, cuyo origen se remonta a más de un milenio, emergieron evidencias materiales que no solo ilustran la larga presencia humana en la zona, sino que reescriben las nociones sobre la evolución y el uso de este sitio a lo largo de los siglos.

El proyecto de restauración en curso, llevado adelante por la Autoridad de Ejecución del Programa de Restauración y Renovación de las Cámaras del Parlamento, incluye una serie de excavaciones arqueológicas coordinadas en colaboración con especialistas del Museo de Arqueología de Londres. El propósito de esta intervención es doble: salvaguardar el legado histórico y documentar cada etapa de ocupación del emblemático lugar.

Desde el inicio de las excavaciones, distintos objetos salieron a la luz, testigos silenciosos de los milenios de actividad humana en el enclave. El hallazgo de estos vestigios confirma que el Palacio de Westminster no solo es el corazón político del Reino Unido, sino también un auténtico archivo arqueológico bajo tierra.