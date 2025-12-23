Gran convocatoria solidaria en Plaza Moreno con la cena “Navidad con Jesús”

El Consejo Pastoral de La Plata llevó adelante este lunes en Plaza Moreno una nueva edición de la cena solidaria “Navidad con Jesús”, una iniciativa que reunió a más de 500 personas en situación de vulnerabilidad social, personas en situación de calle y residentes de hogares de ancianos, con el objetivo de brindar una Nochebuena de dignidad, encuentro y acompañamiento.

Desde horas tempranas de la tarde, voluntarios y pastores de distintas denominaciones evangélicas desplegaron un importante operativo logístico para transformar el espacio público en un gran salón de festejo al aire libre. La propuesta incluyó un menú completo con empanadas, carne asada, ensalada rusa, bebidas y postres, además de la entrega de más de 250 juguetes para los niños presentes.

El servicio fue realizado íntegramente por voluntarios pertenecientes a iglesias bautistas, pentecostales y de Hermanos Libres, que trabajan de manera conjunta dentro del Consejo Pastoral. La jornada contó también con un programa artístico que incluyó una cantata navideña con 50 artistas en escena y la presentación del Coro Pastoral, integrado por 20 voces, que acompañaron la velada con un mensaje de fe y esperanza.

Al respecto, el secretario del Consejo Pastoral de La Plata, pastor Fabián Gómez, destacó que la actividad se realizó sin fines de lucro ni vinculación política y que los fondos fueron aportados por la comunidad cristiana evangélica local. “Nuestro único motor es hacer lo que Jesús nos enseñó: acercar el amor de Dios a las personas y acordarnos de quienes más lo necesitan”, expresó.