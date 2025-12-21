Motociclistas realizaron la tradicional caravana navideña solidaria

La ciudad de La Plata fue escenario de una nueva edición de la caravana navideña solidaria organizada por motociclistas de distintas agrupaciones, una iniciativa que se realiza desde hace 13 años y que ya se convirtió en una tradición para la comunidad. La actividad reunió a decenas de motos provenientes de diferentes barrios y localidades, con el objetivo de llevar alegría en Navidad y colaborar con comedores comunitarios.

La convocatoria es impulsada por Legionarios de la Ruta junto a otras agrupaciones, y se caracteriza por su espíritu solidario y abierto. A través de publicaciones en redes sociales, especialmente en Facebook, los organizadores logran reunir a motociclistas de distintos sectores y trayectorias, sin distinción de banderas ni pertenencias. “Se publica y empiezan a llegar de todos lados”, explicaron los participantes, destacando el carácter espontáneo y masivo del encuentro.

El recorrido de la caravana incluyó zonas de Los Hornos y distintos puntos de La Plata, donde se repartieron obsequios navideños y se reforzó el vínculo con vecinos y familias. Además de esta acción anual, los motociclistas realizan durante el año distintas caravanas solidarias destinadas a recolectar alimentos y donaciones para comedores, sosteniendo una tarea comunitaria permanente.

La iniciativa también tiene un fuerte contenido simbólico y conmemorativo. La caravana fue distinguida por el Municipio de La Plata y el Concejo Deliberante, que la declararon evento de interés municipal, social y cultural, y recientemente otorgaron un reconocimiento a sus organizadores como vecinos destacados. De esta manera, la propuesta continúa creciendo y consolidándose como una expresión de solidaridad y unión que trasciende a las agrupaciones y se afianza en el entramado social de la ciudad.