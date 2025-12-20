La agenda cultural se renueva con más propuestas

La ciudad de La Plata vivirá un fin de semana con una agenda intensa y diversa, que incluirá propuestas culturales, artísticas y recreativas en distintos espacios públicos, con actividades libres y gratuitas pensadas para vecinos y visitantes de todas las edades.

El sábado las actividades comenzarán a las 15 en la República de los Niños con el Desfile de Caporales, una tradicional expresión de la danza folklórica boliviana que recorrerá el predio y culminará en el Centro Cívico. Desde las 16, en la Plaza San Martín del mismo espacio, Papá Noel recibirá cartas y se sacará fotos con las familias. A las 18, el Centro Cívico será escenario de un concierto del Ensamble Big Band, con un repertorio que recorrerá géneros como jazz, pop y funk. En simultáneo, el Paseo de Compras de Meridiano V contará con el show en vivo de Nishi y su tradicional feria de emprendedores.

La jornada continuará con la inauguración de la 51° muestra colectiva Circus en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, presentaciones musicales desde las 19 en el Centro Cultural Julio López y el Café de las Artes, el recorrido Camino a la Navidad en el pesebre municipal, la entrega de los premios Galena y una nueva función de La Bayadera en el Teatro Argentino. Además, entre las 20 y las 23 se realizará una nueva edición de la Noche de los Templos, con visitas guiadas a espacios religiosos de la ciudad.

El domingo, desde las 15, se celebrará el 154° aniversario de Tolosa con desfile, feria, propuestas gastronómicas y espectáculos en la zona de 7 y 523 bis. La programación seguirá en la República de los Niños, Meridiano V y el Teatro Argentino, y tendrá su cierre a las 20 con una nueva edición de La Plata es Música en el Pasaje Dardo Rocha.